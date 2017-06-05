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ترامب يشن هجوما جديدا على عمدة لندن بشأن الإرهاب

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مصراوي Masrawy

يشن هجوما جديدا على عمدة لندن بشأن الإرهاب

06:02 م الإثنين 05 يونيو 2017

ترامب يشن هجوما جديدا على عمدة لندن بشأن الإرهاب

واشنطن - (د ب أ):

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين انتقاداته لعمدة لندن صادق خان، واصفا بياناته بـ" المثيرة للشفقة" في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع أول أمس السبت بالعاصمة البريطانية.
وكتب ترامب على تويتر: " عذر مثير للشفقة أدلى به عمدة لندن صادق خان في تصريحه .. لا يوجد سبب للفزع".

واتهم ترامب وسائل الإعلام بـ" العمل جاهدة للترويج (لهذا التصريح)".
وانتقد ترامب خان قبل يوم لأنه دعا سكان لندن لعدم الفزع، لكنه واجه نقدا لاستخراجه تصريحات العمدة من سياقها. وتشير تصريحات خان بعدم الفزع إلى تواجد الشرطة المكثف في المدينة وليس بشأن تهديد الإرهاب في حد ذاته.

وكان خان قد صرح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن " سكان لندن سيرون وجودا شرطيا مرتفعا اليوم وعلى مدار الايام القليلة المقبلة. فلا يوجد سبب للفزع ".
وعقب أول وابل من تغريدات ترامب أمس الأحد، قال المكتب الإعلامي الخاص بعمدة لندن إن خان لديه أشياء أكثر أهمية لفعلها من الرد على تغريدات ترامب المستندة إلى " معلومات خاطئة ".

 

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