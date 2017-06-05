المرور تحذر السائقين: ابتعدوا عن دائري "المريوطية - عزبة خير الله"

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

شهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة، أعلى منطقة المريوطية وحتى عزبة خير الله، اليوم الإثنين؛ بسبب وجود آثار مازوت بالطريق جراء انقلاب سيارة نقل "فنطاس" محملة بـ"بلك"، أمس الأحد.

وكشفت المعاينة، أنه أثناء سير السيارة رقم (س ل أ 1732 / ف س ف 751) فنطاس محمل "بلك" تابع لشركة مقاولات قيادة سعيد البحيري، ونتيجة لعدم يقظة السائق، اختلت عجلة القياده بيده، مما أدى لانقلاب السيارة على الطريق، وسقوط الحمولة في 3 حارات.

وناشدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكي، قائدي السيارات بالابتعاد عن هذه المناطق؛ لحين إزالة آثار المازوت، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، واستخدام المسطحات الأرضية ومحور 26 يوليو ودائري الهرم للمتجه إلى البساتين و المعادي.