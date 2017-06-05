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ميدو يعلن رحيله عن قنوات «bein Sport»

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ميدو يعلن رحيله عن قنوات «bein Sport» ميدو يعلن رحيله عن قنوات «bein Sport»

التحرير

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أعلن أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لفريق وادي دجلة، والمحلل بمجموعة قنوات «بي إن سبورت» القطرية، إعتذاره عن الإستمرار في العمل fhلقناة بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها قطر مع عدد من الدول العربية.

وكانت  قد أعلنت بالإضافة إلى 6 دول (البحرين والسعودية والإمارات واليمن وليبيا وجزر المالديف) صباح اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب «تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب»، بحسب بيانات رسمية. 

وقال ميدو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: "الْيَوْمَ فقط اعتذر عن عدم الاستمرار في العمل بمجموعة قنوات بي ان سبورتس.."

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ميدو

 

 

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التحرير

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