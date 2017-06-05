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كرم كردي: أبوريدة سيناقش مع مسؤلي «الكاف» إنهاء التعاقد مع «بي إن سبورت»

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كرم كردي: أبوريدة سيناقش مع مسؤلي «الكاف» إنهاء التعاقد مع «بي إن سبورت» كرم كردي: أبوريدة سيناقش مع مسؤلي «الكاف» إنهاء التعاقد مع «بي إن سبورت»

التحرير

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أكد د.كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية سيكون له موقفًا قويًا حيال إعلان قطع العلاقات مع قطر.
 قال كردي لـ "التحرير"، بالتأكيد سنقف مع بلدنا ولن نأخذ موقفًا شاذًا، مقاطعة قنوات "بي إن سبورت" فكرة مطروحة بقوة وبنسبة كبيرة سيتم اتخاذها.

وأوضح عضو الجبلاية، أن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، سيجتمع مع مسئولي الاتحاد الأفريقي، لمناقشتهم في مسألة مقاطعة مصر لقنوات "بي إن سبورت"، خاصة وأن هناك عقود واتفاقات ويجب إنهائها بصفة ودية لكن إنهائها مسألة حتمية.

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وكشف كردي أن الجبلاية ستضع بندًا في عقد الرعاية الجديد، يمنع الشركة الراعية من التعامل مع الاتحاد القطري، مشددًا على إن اتحاد الكرة لن يكون بينه وبين الاتحاد القطري أي تعامل في الفترة المقبلة.

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التحرير

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