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الأهلي يقرر مقاطعة قنوات «بي إن سبورت»

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الأهلي يقرر مقاطعة قنوات «بي إن سبورت» الأهلي يقرر مقاطعة قنوات «بي إن سبورت»

التحرير

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قرر النادي الأهلي رسميًا مقاطعة مجموعة قنوات «بي إن سبورت» القطرية، على هامش الأزمة الأزمة الأخيرة التي حدثت بين قطر وعدد من الدول العربية.

وكانت قد أعلنت بالإضافة إلى 6 دول (البحرين والسعودية والإمارات واليمن وليبيا وجزر المالديف) صباح اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب «تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب»، بحسب بيانات رسمية. 

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وقال ياسر أيوب، المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء قررت عدم التعامل مع «بي إن سبورتس» نهائيا، ما عدا نقل المباريات وحقوق «الكاف»، لكن ستُمنع من المؤتمرات الصحفية واللقاءات الخاصة والتصوير داخل النادي.

كما أكد اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي، أنه تم وقف كافة أشكال التعاون مع القنوات ومع مراسليها في الفترة القادمة، وقام بإخطار كافة الإدارات بالنادي بالقرار المذكور والبدء في تنفيذه فورا.

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التحرير

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