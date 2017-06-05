أخبار عاجلة

لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية -
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء -
القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ السويس يطالب رؤساء الأحياء بوضع "خطة خمسية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ السويس يطالب رؤساء الأحياء بوضع "خطة خمسية"

05:40 م الإثنين 05 يونيو 2017

أحمد حامد محافظ السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

عقد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اجتماع المتابعة الأسبوعي، اليوم الاثنين، وطالب رؤساء الأحياء بعمل تقرير إجمالي عن مجمل ما نفذوه من الخطة الاستثمارية في الأحياء.

كما طالب اللواء حامد، بوضع تصور وخطة خمسية تمتد حتى عام 2020 بأسلوب علمي توضح فيها احتياجات كل حي من الخدمات والمشروعات والمرافق في الخمس سنوات المقبلة، مع الوضع في الاعتبار التوسعات العمرانية والمدن الجديدة.

كما طالب كلاً من، وجدي السيد مدير الطرق مديرية الطرق والنقل، بسرعة تحديد الشوارع الأكثر احتياجًا للرصف والتطوير ووضعها في الخطة المالية المقبلة، 2017، 2018، والاستعداد لبدء الإجراءات لإنجاز الأعمال بالتنسيق مع الاحياء والمرافق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد أزمة تأخر الطالبات.. محافظ السويس يحيل رئيس لجنة

    بعد أزمة تأخر الطالبات.. محافظ السويس يحيل رئيس لجنة "الثانوية بنات"

    أخبار
  • محافظ السويس يتدخل لحل أزمة تأخر 20 طالبة ثانوي عن الامتحانات

    محافظ السويس يتدخل لحل أزمة تأخر 20 طالبة ثانوي عن الامتحانات

    أخبار
  • بالصور .. محافظ السويس يتناول الإفطار مع المسنين والأيتام

    بالصور .. محافظ السويس يتناول الإفطار مع المسنين والأيتام

    أخبار
  • استرداد 12 ألف فدان و3.5 مليون متر من أراضي الدولة بالسويس

    استرداد 12 ألف فدان و3.5 مليون متر من أراضي الدولة بالسويس

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • عاصفة المقاطعة تضرب الاقتصاد القطرى

    عاصفة المقاطعة تضرب الاقتصاد القطرىأخبار

  • المركزي المصري يوضح موقف بنك قطر الوطني بعد مقاطعة الدوحة

    المركزي المصري يوضح موقف بنك قطر الوطني بعد مقاطعة الدوحةأخبار

  • ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج

    ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟أخبار

  • الخارجية: التنسيق مع دولة ثالثة لترعى مصالحنا ومصالح الجالية المصرية في قطر

    الخارجية: التنسيق مع دولة ثالثة لترعى مصالحنا ومصالح الجالية المصريةأخبار

  • قطر تخسر منفذها البري الوحيد بعد قطع العلاقات مع السعودية

    قطر تخسر منفذها البري الوحيد بعد قطع العلاقات مع السعوديةأخبار

  • مطار القاهرة يسمح بهبوط طائرة قطرية وفقا لجدول التشغيل

    مطار القاهرة يسمح بهبوط طائرة قطرية وفقا لجدول التشغيلأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات

حوار| الطبلاوى: أنتظر التكريم من السعودية.. ومبارك ظلمه أهله

حوار| الطبلاوى: أنتظر التكريم من السعودية.. ومبارك ظلمه أهله

الأخبار - السعودية : قطع العلاقات مع قطر بسبب تحريضها على شق الصف الداخلي السعودي

الأخبار - السعودية : قطع العلاقات مع قطر بسبب تحريضها على شق الصف الداخلي السعودي

الأخبار - مسؤولون خليجيون : أمير الكويت فى السعودية اليوم لإجراء محادثات مع الملك سلمان بشأن قطر

الأخبار - مسؤولون خليجيون : أمير الكويت فى السعودية اليوم لإجراء محادثات مع الملك سلمان بشأن قطر