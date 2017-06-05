محافظ السويس يطالب رؤساء الأحياء بوضع "خطة خمسية"

السويس - حسام الدين أحمد:

عقد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اجتماع المتابعة الأسبوعي، اليوم الاثنين، وطالب رؤساء الأحياء بعمل تقرير إجمالي عن مجمل ما نفذوه من الخطة الاستثمارية في الأحياء.

كما طالب اللواء حامد، بوضع تصور وخطة خمسية تمتد حتى عام 2020 بأسلوب علمي توضح فيها احتياجات كل حي من الخدمات والمشروعات والمرافق في الخمس سنوات المقبلة، مع الوضع في الاعتبار التوسعات العمرانية والمدن الجديدة.

كما طالب كلاً من، وجدي السيد مدير الطرق مديرية الطرق والنقل، بسرعة تحديد الشوارع الأكثر احتياجًا للرصف والتطوير ووضعها في الخطة المالية المقبلة، 2017، 2018، والاستعداد لبدء الإجراءات لإنجاز الأعمال بالتنسيق مع الاحياء والمرافق.