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إحالة 137 عاملاً بمستشفيات دمياط للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 137 عاملاً بمستشفيات دمياط للتحقيق

05:23 م الإثنين 05 يونيو 2017

إحالة 137 عاملاً بمستشفيات دمياط للتحقيق

إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، 137 من العاملين من أطباء وإداريين بمستشفيات دمياط العام والرمد والتخصصي، لمديرية الشئون الصحية للتحقيق لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية.

ورصدت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، خلال مرورها على مديريات الخدمات والمستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة للوقوف على الانضباط الإداري بها، وبعد الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف انصراف 38 من العاملين بمستشفى دمياط التخصصي و14 بمستشفى الرمد، قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وتغيب 55 من العاملين بمستشفى دمياط العام، دون إذن مسبق.

وقرر محافظ دمياط إحالة المخالفين لمديرية الشئون الصحية للتحقيق، ووجه رمضان الخطيب مدير مديرية الصحة بدمياط بضرورة التأكيد على جميع العاملين بالمستشفيات الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وتنفيذ الأعمال الموكلة لكل شخص بالمستشفيات.

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