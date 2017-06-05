مدير أمن الإسكندرية مشيدًا بجماهير الأهلي: "التزامهم يعيدهم للمدرجات"

الإسكندرية - محمد عامر:

أشاد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، بالشكل الحضاري الذى ظهرت به جماهير النادي الأهلي، خلال مباراة فريقهم مع الوداد المغربي على استاد الجيش بمدينة برج العرب غربى الإسكندرية.

وقال "النمر" في بيان صادر عن مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الإثنين،: "جماهير الأهلى ظهروا بشكل أكثر من رائع".

وأضاف مدير الأمن أن التزام جماهير الأهلي يؤدي إلى عودتهم بشكل طبيعي للمدرجات خلال المباريات المقبلة، وزيادة أعدادهم، بشكل يناسب التزامهم داخل الملعب.

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على الوداد المغربي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذى جمعهما، مساء أمس، بإستاد برج العرب، في الجولة الثالثة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.