بالفيديو.. أبرز المداخلات الهاتفية للمصريين التي أحرجت قناة الجزيرة

سكاي نيوز: تكدس في المتاجر القطرية بعد قطع العلاقاتأخبار

وزير القوى العاملة: نبحث عن وظائف بديلة للمصريين في قطرأخبار

3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهمهو وهي