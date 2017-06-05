باريس سان جيرمان يقترب من ضم بيبي

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ذكرت تقارير صحفية عالمية، أن البرتغالي بيبي، مدافع ريال مدريد الإسباني، أصبح قاب قوسين أو أدنى من إنضمام لباريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس»، أن اللاعب كان على وشك الإنتقال لإنتر ميلان الإيطالي، قبل أن يتلقى مكالمة من أوناي إيمري المدير الفني للفريق الباريسي، والتي قرر على إثرها تغيير وجهته.

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وأضافت سكاي أن اللاعب قد إنتهى عقده مع الملكي بنهاية الموسم الحالي، وأن سان جيرمان قد اتفق مع البرتغالي المخضرم على شروط إنتقاله، وتبقى فقط توقيع اللاعب على العقود.

جدير بالذكر أن زيدان لم يعتمد على المدافع البرتغالي كثيرا هذا الموسم، ولم يعطي الضوء الأخضر لإدارة النادي الملكي لتجديد عقده.