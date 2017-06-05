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«يويفا» يعلن عن قائمة الأفضل في دوري الأبطال هذا الموسم

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«يويفا» يعلن عن قائمة الأفضل في دوري الأبطال هذا الموسم «يويفا» يعلن عن قائمة الأفضل في دوري الأبطال هذا الموسم

التحرير

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن قائمة اللاعبين الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم 2016/2017، والتي شهدت هيمنة كبيرة من لاعبي ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب.

واستطاع ريال مدريد، الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب «ميلينيوم» في العاصمة الويلزية كارديف.

وجاءت التشكيلة الأفضل في «تشامبيونزليج» هذا الموسم كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون - يان أوبلاك.

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الدفاع: ليوناردو بونوتشي - داني كارفخال - مارسيلو - سيرجيو راموس - دييجو جودين.

الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش - إسكو - ميراليم بيانيتش - تيموي باكايوكو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - روبرت ليفاندوفيسكي.

الأفضل في دوري الأبطال

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التحرير

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