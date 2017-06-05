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بالصور.. كامل الوزير ومحافظ بورسعيد يتفقدان بحيرة المنزلة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. كامل الوزير ومحافظ بورسعيد يتفقدان بحيرة المنزلة

05:13 م الإثنين 05 يونيو 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أعمال تطهير بحيرة المنزلة من التعديات.

وأكد "الغضبان"، في تصريحات صحفية على هامش الجولة، أن أعمال تطهير بحيرة المنزلة من التعديات والملوثات مستمرة دون توقف منذ صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح قبل شهرين لتنفيذ مشروع التطهير الكامل للبحيرة وإعادتها إلى سابق عهدها، كواحدة من أكبر البحيرات الشمالية لإنتاج الأسماك.

وأشار "الغضبان" إلى أن المشروع يستهدف تطهير مسطح البحيرة من كل أنواع التعديات وإقامة قريتين نموذجيتين للصيادين على ضفاف البحيرة، لنقل الصيادين المقيمين داخل الجزر والمراحات إليها بعد حصرهم والتأكد من وجودهم بهذه المناطق واحترافهم مهنة الصيد بها.

وأعلن المحافظ أنه من المنتظر أن تنتهي المرحلة الأولى من مشروع تطهير البحيرة من الملوثات في أغسطس المقبل، مشددًا على عدم وجود أي تهاون أو السماح بعودة التعديات على بحيرة المنزلة والتعامل معها بكل قوة طبقًا للقانون حتى يمكن تنفيذ المخطط الشامل لتطوير واستغلال البحيرة سياحيًا واقتصاديًا وإعادة الثروة السمكية المتميزة إليها مرة أخرى.

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