أستاذ علوم سياسية: محاولات عربية لضم دول أخرى لقرار مقاطعة قطر

كتبت- مادي غيث:

قال جمال عبدالجواد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن هناك محاولات من قِبل مصر والدول الذين اتخذوا قرار المقاطعة مع قطر، لضم عدد آخر من الدول، مضيفًا: "عندما يحدث هذا ستتضاعف عزلة قطر، وهو ما تسعى إليه الدول المقاطعة".

وأضاف عبدالجواد، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن العزلة الإقليمية مُكلفة جدًا، مشيرًا إلى أن حركة التبادل التجاري والاقتصادي لقطر تأثرت بالفعل، نظرًا لأن المنفذ البري الوحيد لقطر هو السعودية، وبعد إغلاق منفذها تم إعلان عزل قطر بريًا عن العالم.

كانت مصر و6 دول من بينها السعودية والإمارات والبحرين، قررت اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية من الدول المقاطعة.

ولفت عبد الجواد، إلى أنه "من المتوقع أن تحدث استجابة قطرية، ولكن ليس الآن، نظرًا لأن التراجع السريع صعب، لما قد يحمله من إهانة للإدارة والحكومة القطرية".

وتابع "أعتقد أن قطر سوف تتراجع عن السياسات التي أغضبت مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة".

وأعنلت وزارة الخارجية المصرية، في بيانٍ لها اليوم، أن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية."

وقررت السعودية "قطع العلاقات مع قطر وإغلاق إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية... حمايةً لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر حكومي سعودي.

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