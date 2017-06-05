تعرف على الآثار الاقتصادية للقطيعة المصرية القطرية

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أثار قرار مصر قطع العلاقات العلاقات الدبلوماسية مع قطر مخاوف عديدة بشأن تأثير هذا القرار على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبخاصة على العمالة المصرية التى يقارب عددها 200 ألف عامل، يأتي ذلك على خلفية توتر حاد بين مصر وقطر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وأعلنت الحكومة المصرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الارهابية، وعلى رأسها تنظيم الاخوان الارهابي، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم احكام قضائية في عمليات ارهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".

قطع العلاقات يهدد مصير 210 شركة قطرية

تحتل قطر المرتبة التاسعة فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر بعدد شركات 210 شركة وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وبحسب بيانات الهيئة، يبلغ إجمالي استثمارات الشركات القطرية فى مصر 1.10 مليار دولار، وذلك عن الفترة من 1970 حتى أوائل 2017.

وتتركز الاستثمارات القطرية في مصر بعدة قطاعات اقتصادية تتصدرها الاستثمارات في قطاع الخدمات التي تستحوذ على نحو 80% من إجمالي استثماراتهم في البلاد تليها الصناعة، وتحتل الاستثمارات الزراعية المرتبة الأخيرة.

البنوك توقف التعامل على الريال القطرى

على الرغم من نفي محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إصدار أى قرار بوقف التعامل على الريال القطري على خلفية القرارات السياسية الأخيرة بين مصر وقطر بقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية، قامت بعض البنوك المحلية من بينها بنوك الأهلي والقاهرة ومصر الخليجي بحذف قيمة العملة القطرية من على شاشات الأسعار على مواقعها الرسمية وظهر سعر الريال على الشاشة "صفر" في كل خانات أسعار البيع والشراء.

البورصات العربية تتراجع باستثناء مصر والبحرين

وهبطت مؤشرات عدد من الأسواق الخليجية، اليوم الإثنين، مع قرار عدد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية ومصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بينما ارتفع مؤشرى بورصة مصر و البحرين.

وجاءت بورصة قطر على رأس المتراجعين تأثرًا بقرار المقاطعة، ليهبط السوق بنحو 7.71% منذ بداية تعاملات اليوم وحتى الآن ليصل لأدنى مستوى له في 52 أسبوعا.

وهبطت الأسواق السعودية بنحو 0.73%، كما هبط مؤشر أبو ظبي بنحو 0.41%، الكويت بنحو 0.55%، فيما ارتفع مؤشر بورصة مصر بنسبة 0.18 % و بورصة البحرين بنحو 0.58%

بنك قطر الوطنى يفقد 6.06% من قيمته فى بورصة مصر

كما تراجع سهم بنك قطر الوطني المدرج في البورصة المصرية، بنحو 6.06% في نهاية تداولات جلسة اليوم الإثنين، وذلك عقب إعلان القاهرة مقاطعة الدوحة.

وهبط السهم من 145.30 جنيه في إغلاق أمس الأحد، ليسجل نحو 136.77 جنيه، فاقدا 8.8 نقطة خلال الجلسة.

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ساويرس يطالب المصريين بسحب استثماراتهم من قطر

أما رجل الأعمال نجيب ساويرس، فقام بدعوة رجال الأعمال المصريين لسحب استثماراتهم من قطر ووقف التعاملات التجارية معها، بعد قرار الحكومة المصرية بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدوحة.

وقال ساويرس، في حسابه على تويتر، اليوم الاثنين: «إحنا أول ناس كان لازم نقطع علاقتنا مع مركز تصدير الإرهاب ده كموقف أساسي مصري».

مصير العمالة المصرية فى قطر

لم تتخذ قطر أى قرار بشأن العاملة المصرية العاملة هناك حتى الأن، و أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الوزارة تستعد لاستقبال العمالة المصرية العائدة من دولة قطر، حال صدور قرار بتسريحهم من قِبل أصحاب العمل، وأنه يتم العمل الآن على جميع البيانات بشأن العمالة المصرية في قطر، والذين يصل عددهم إلى 250 ألف مصري، لتوفير فرص عمل بديلة لهم وتسكينهم فيها حال عودتهم.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي شكاوي من قبل المصريين العاملين بقطر حول أي عمليات إنهاء عمل أو مشكلات مع كفلائهم، وأنه ليس هناك أي معلومات حول نية أى من أصحاب العمل بتسريح العمالة المصرية هناك، مؤكدة أنها اطمئنت على أوضاع المصريين هناك وتواصلت مع رئيس الجالية المصرية بقطر.

علاقات متوترة منذ عزل مرسى

قال الدكتور شريف الدمراداش الخبير الإقتصادي، إن العلاقات الإقتصادية بين مصر و قطر متوترة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، نتيجة لدعهم لجماعة الإخوان المحظورة، مضيفاً أنه فى أعقاب عزل مرسى طالبت قطر مصر برد نحو مليارات دولار كانت قد منحتها لمصر فى فترة حكم الإخوان المسلمين .

ويتفق معه فى الرأى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، مؤكداً أن العلاقات المصرية القطرية تشهد توتراً حاداً منذ عزل محمد مرسي نتيجة لدعمها لجماعة الإخوان المسلمين، وسحبت علي إثرها المنح والقروض التي أعطتها لمصر .

يشار إلى أن البنك المركزى المصرى سدد فى شهر يوليو 2016، آخر سندات مستحقة لقطر بقيمة مليار دولار، من إجمالى نحو 7 مليارات دولار كانت قدمتها قطر فى صورة منح وسندات لمصر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى

وأكد "رشاد عبده" أن التأثير حالياً ليس علي مصر، وإنما علي السعودية والإمارات وقطر لأنهما تربطهم علاقات اقتصادية كبيرة، وتدهور العلاقات بينهم وقطع العلاقات الدبلوماسية تجعل قطر أكبر الخاسرين، نتيجة لتوقف نشاطتها الإقتصادية مع الأربع دول التي أعلنوا قطع العلاقات الإقتصادية معهم.