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«أبو الغيط» : نأسف للوصول الى هذه النقطة من الخلافات بين العرب

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«أبو الغيط» : نأسف للوصول الى هذه النقطة من الخلافات بين العرب «أبو الغيط» : نأسف للوصول الى هذه النقطة من الخلافات بين العرب

التحرير

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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يتابع بتحسب كبير التطورات التي أدت إلى اتخاذ كل من المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين واليمن وجمهورية العربية قرارات بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.

وأوضح أبو الغيط في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، أنه يأسف لوصول الأمور إلى هذه النقطة بين دول عربية عدة، خاصة وأنه معني بشكل كبير بتداعيات الخلافات التي تحدث على العمل العربي المشتركك ومنظومته.

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وأكد أنه يحدوه الأمل من موقعه كأمين عام للجامعة، بأن يتم تجاوز هذه الأزمة الخطيرة في القريب صيانةً للأمن القومي العربي من التهديدات التي يتعرض لها، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ التفاهمات التي سبق التوصل اليها عام 2014 حتي يتم استعادة المسار الطبيعي في العلاقات بين الدول الشقيقة، وكذا التزام الدول الأعضاء بالمبادئ الأساسية التي يكرسها ميثاق الجامعة وكافة قرارات القمم العربية؛ معرباً في هذا الصدد عن استعداده العمل بالتنسيق مع جميع الدول الأعضاء من أجل رأب الصدع العربي علي أسس سليمة وبما يفتح الطريق أمام تنفيذ التوافقات والقرارات العربية المتعلقة بالتصدي للتطرف ومكافحة الارهاب بشكل شامل.

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التحرير

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