مصير بنك «قطر الوطني» QNB في مصر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية  

التحرير

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قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن بنك قطر الوطني – الأهلى (كيو إن بي) هو بنك مصري ويخضع لقانون وإشراف البنك المركزي المصري رغم ملكيته إلى بنك قطر الوطني.

وأكد عامر في تصريحات صحفية اليوم أن ودائع جميع العملاء ببنك قطر الوطني – الأهلى في مصر آمنة، مثلها مثل جميع البنوك التي تخضع لرقابة البنك المركزي المصري.

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وفي تصريحاته للتحرير نفى عامر وقف التعامل بالريال القطري بالبنوك المصرية، مؤكدا أنه لم يصدر أي قرارات في هذا الشأن.

وأعلنت مصر والامارات والسعودية والبحرين واليمن وليبيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر إثر دعمها للإرهاب والمنظمات الإرهابية .