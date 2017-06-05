أخبار عاجلة

طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية -
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء -
القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا -
العرابي: ينفي التوجه إلي «الجنائية الدولية» لاتخاذ اجراءات محاكمة القيادات القطرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

زعيم المعارضة البريطاني كوربن يطالب ماي بالاستقالة لخفضها أعداد الشرطة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

زعيم المعارضة البريطاني كوربن يطالب ماي بالاستقالة لخفضها أعداد الشرطة

04:35 م الإثنين 05 يونيو 2017

زعيم المعارضة البريطاني كوربن يطالب ماي بالاستقالة لخفضها أعداد الشرطة

لندن – (أ ف ب):

طالب زعيم المعارضة في بريطانيا جيريمي كوربن الاثنين رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالاستقالة بسبب خفضها عدد الشرطيين خلال توليها منصب وزيرة الداخلية على مدى ست سنوات.

وردا على أسئلة تلفزيون "أي تي في" عما إذا كان يساند الدعوات لاستقالة ماي بعد ثلاثة اعتداءات شهدتها البلاد خلال ثلاثة أشهر، قال زعيم حزب العمال "بالتاكيد، ما كان يجب أن نخفض عدد عناصر الشرطة".

وأضاف كوربن "لدينا انتخابات الخميس وهذه مناسبة للاهتمام بهذا الأمر".

وتتعرض ماي لانتقادات منذ العملية الانتحارية في مانشستر في 22 مايو لخفض بـ20 ألف عنصر عديد الشرطة في البلاد عندما كانت وزيرة للداخلية (2010-2016).

ودافعت ماي عن قرارها مرارا مؤكدة انها "قامت بحماية موازنة شرطة مكافحة الارهاب".

ونفذت الشرطة البريطانية الاثنين اعتقالات جديدة في إطار التحقيق في اعتداء لندن الذي أوقع سبعة قتلى وعشرات الجرحى مساء السبت قبل أيام من الانتخابات التشريعية.

وكما حصل خلال الهجومين السابقين في لندن في مارس وفي 22 مايو في مانشستر، اعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجوم وكانت بريطانيا قد نفذت ضده غارات جوية في العراق وسوريا في السنوات الأخيرة.

وأعلنت ماي أن موعد الانتخابات التشريعية الخميس لن يعدل، لتجديد مقاعد مجلس العموم في حين تستعد بريطانيا للتفاوض حول بريكست. وبعد تعليق الحملة 24 ساعة استؤنفت الاثنين.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • في صحف خليجية: حرب كلامية مستمرة بشأن سياسات قطر

    في صحف خليجية: حرب كلامية مستمرة بشأن سياسات قطر

    أخبار
  • تكلفة اقتصادية كبيرة لقطع علاقات دول عربية مع قطر

    تكلفة اقتصادية كبيرة لقطع علاقات دول عربية مع قطر

    أخبار
  • زعيما أكبر حزبين في بريطانيا يستأنفان الحملات الانتخابية: الديمقراطية ستنتصر

    زعيما أكبر حزبين في بريطانيا يستأنفان الحملات الانتخابية: الديمقراطية

    أخبار
  • بوتين: بالكاد تحدثت مع مايكل فلين مستشار الأمن القومي الأمريكي المستقيل

    بوتين: بالكاد تحدثت مع مايكل فلين مستشار الأمن القومي الأمريكي المستقيل

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مصادر بهيئة قناة السويس: لن نمنع السفن القطرية من المرور

    مصادر بهيئة قناة السويس: لن نمنع السفن القطرية من المرورأخبار

  • التحقيق مع عمال هدم عقار الأزاريطة المائل بعد اختفاء متعلقات ثمينة

    التحقيق مع عمال هدم عقار الأزاريطة المائل بعد اختفاء متعلقات ثمينةأخبار

  • الخارجية القطرية تأسف لقرار السعودية والبحرين والإمارات قطع العلاقات معها

    الخارجية القطرية تأسف لقرار والبحرين والإمارات قطع العلاقاتأخبار

  • أنور عشقي: الشيخ سعود المرشح الأوفر حظا لخلافة تميم

    أنور عشقي: الشيخ سعود المرشح الأوفر حظا لخلافة تميمأخبار

  • عاصفة المقاطعة تضرب الاقتصاد القطرى

    عاصفة المقاطعة تضرب الاقتصاد القطرىأخبار

  • ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج

    ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حوار| الطبلاوى: أنتظر التكريم من السعودية.. ومبارك ظلمه أهله

حوار| الطبلاوى: أنتظر التكريم من السعودية.. ومبارك ظلمه أهله

الأخبار - السعودية : قطع العلاقات مع قطر بسبب تحريضها على شق الصف الداخلي السعودي

الأخبار - السعودية : قطع العلاقات مع قطر بسبب تحريضها على شق الصف الداخلي السعودي

الأخبار - مسؤولون خليجيون : أمير الكويت فى السعودية اليوم لإجراء محادثات مع الملك سلمان بشأن قطر

الأخبار - مسؤولون خليجيون : أمير الكويت فى السعودية اليوم لإجراء محادثات مع الملك سلمان بشأن قطر

السعودية تلغي رخصة الخطوط القطرية الجوية وتغلق مكاتبها بالمملكة

السعودية تلغي رخصة الخطوط القطرية الجوية وتغلق مكاتبها بالمملكة