زعيم المعارضة البريطاني كوربن يطالب ماي بالاستقالة لخفضها أعداد الشرطة

لندن – (أ ف ب):

طالب زعيم المعارضة في بريطانيا جيريمي كوربن الاثنين رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالاستقالة بسبب خفضها عدد الشرطيين خلال توليها منصب وزيرة الداخلية على مدى ست سنوات.

وردا على أسئلة تلفزيون "أي تي في" عما إذا كان يساند الدعوات لاستقالة ماي بعد ثلاثة اعتداءات شهدتها البلاد خلال ثلاثة أشهر، قال زعيم حزب العمال "بالتاكيد، ما كان يجب أن نخفض عدد عناصر الشرطة".

وأضاف كوربن "لدينا انتخابات الخميس وهذه مناسبة للاهتمام بهذا الأمر".

وتتعرض ماي لانتقادات منذ العملية الانتحارية في مانشستر في 22 مايو لخفض بـ20 ألف عنصر عديد الشرطة في البلاد عندما كانت وزيرة للداخلية (2010-2016).

ودافعت ماي عن قرارها مرارا مؤكدة انها "قامت بحماية موازنة شرطة مكافحة الارهاب".

ونفذت الشرطة البريطانية الاثنين اعتقالات جديدة في إطار التحقيق في اعتداء لندن الذي أوقع سبعة قتلى وعشرات الجرحى مساء السبت قبل أيام من الانتخابات التشريعية.

وكما حصل خلال الهجومين السابقين في لندن في مارس وفي 22 مايو في مانشستر، اعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الهجوم وكانت بريطانيا قد نفذت ضده غارات جوية في العراق وسوريا في السنوات الأخيرة.

وأعلنت ماي أن موعد الانتخابات التشريعية الخميس لن يعدل، لتجديد مقاعد مجلس العموم في حين تستعد بريطانيا للتفاوض حول بريكست. وبعد تعليق الحملة 24 ساعة استؤنفت الاثنين.