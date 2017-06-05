لمخالفتها الشروط الصحية.. منع قافلة "مصر المستقبل" من البيع بدمياط
لمخالفتها الشروط الصحية.. منع قافلة "مصر المستقبل" من البيع بدمياط
04:41 م الإثنين 05 يونيو 2017
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط – محمد إبراهيم:
قرّر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، منع إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والموجود مقرها بمحافظة القاهرة من بيع منتجاتها داخل نطاق دمياط نهائيًّا، بعدما جرى تحرير 3 محاضر جنح صحية ضد البائعين بها، لعدم حملهم شهادات صحية.
كما جرى تحرير محضر جنحة للنظافة، لعدم استيفاء سيارات القافلة للاشتراطات الصحية، وإخطار مباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجمعية.
وأرسلت إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ومقرها حي المقطم، طلبًا لتنظيم قافلة لبيع السلع الغذائية واللحوم المجمدة بأسعار مخفضة يومًا بالأسبوع تحت شعار: "مبادرة مصر المستقبل"، بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة ورؤساء المراكز والمدن، وفحصت لجنة من التموين والصحة وكشفت ظاهريًّا سيارات القافلة، فضلاً عن البائعين المتواجدين معها بعد وصولهم إلى دمياط، وتبين أنها عبارة عن سيارتين بهما لحوم ودواجن وحلاوة طحينية، وبمراجعة اللجنة للأوزان وتاريخ الصلاحية، وجد عدم مطابقة الأوزان كما هو مدوّن على العبوات، وكذلك عدم وضوح تاريخ الصلاحية.
وجاء في تقرير مديرية التموين، أن السيارتين غير مجهزتين لنقل منتجات اللحوم المجمدة ولا تحتويان على غرفة تبريد، وأن جزءًا من البضاعة متغيرة الخواص، ووجدت في حالة انصهار تام من التجميد وانفصال السائل البلازمي عنها.
كما تبين عدم وجود عنوان واضح للشركة المنتجة، وعدم توضيح مصدرها، وبفحص الأوراق المصاحبة للقافلة؛ تبين عدم وجود شهادة للتصنيع تحت الإشراف الطبي البيطري.
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