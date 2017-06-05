أخبار عاجلة

لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية -
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء -
القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سياسي إمارتي عن القطع الدبلوماسي مع قطر: "5 يونيو 2017 يوم حزين خليجيًا"

Google+ Print
سياسي إمارتي عن القطع الدبلوماسي مع قطر: "5 يونيو 2017 يوم حزين خليجيًا" سياسي إمارتي عن القطع الدبلوماسي مع قطر: "5 يونيو 2017 يوم حزين خليجيًا"

مصراوي Masrawy

سياسي إمارتي عن القطع الدبلوماسي مع قطر: "5 يونيو 2017 يوم حزين خليجيًا"

04:17 م الإثنين 05 يونيو 2017

كتبت- رنا أسامة:

علّق المحلل السياسي الإماراتي عبدالخالق عبدالله على القطع الدبلوماسي مع قطر.

وصف عبدالله، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قرار المقاطعة بـ"الحازم والصعب"، مُحمّلًا مسؤولية ما سيؤول إليه من تداعيات على قيادة قطر.

وأضاف: "5 يونيو 2017 يوم حزين خليجيًا".

وأعلنت و4 دول خليجية، اليوم الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية".

وقررت "قطع العلاقات مع قطر وإغلاق إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية؛ حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف،" حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر حكومي سعودي.

كما أعلنت البحرين قطع علاقاتها مع قطر، وأمهلت جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقررت الإمارات "قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إلى الإمارات وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية" بحسب الوكالة الرسمية (وام).

كما قالت اليمنية في بيان إن "ممارسات قطر بالتعامل مع مليشيات الحوثيين الانقلابية ودعم الجماعات المتشددة أصبحت أمرًا واضحًا".

وانضمت ليبيا وجزر المالديف إلى قطع العلاقات مع قطر.

وردًا على ذلك، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن الأسف لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية معها. وقالت الوزارة إن "الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وتُعد هذه الإجراءات أكثر صرامة عن سابقتها التي اتخذت خلال خلاف دام ثمانية أشهر في 2014، عندما سحبت السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة. فلم تُغلق الأجواء آنذاك ولم يُطرد القطريون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا