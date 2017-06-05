"تعليم السويس": 225 درجة للقبول بالثانوية العامة و285 لشعبة البتروكيماويات
"تعليم السويس": 225 درجة للقبول بالثانوية العامة و285 لشعبة البتروكيماويات
04:21 م الإثنين 05 يونيو 2017
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السويس - حسام الدين أحمد:
قال مصطفى الزغبي، مدير التعليم العام في السويس: "إن الحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي العام للمدارس الحكومية 225 درجة و185 درجة للمدارس الثانوية الخاصة".
وأشار مصطفى الزغبي، في تصريحات صحفية، إلى أن عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، عقد اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة مقترحات الحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي العام الفني.
وأضاف أن الحد الأدنى للقبول بشعبة البتروكيماويات بمدرسة الصناعات المتقدمة هو 285 درجة، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للقبول بالتعليم المزدوج للبنين 210 درجات و180 درجة للبنات و240 درجة لمركز تدريب فايد بالإسماعيلية.
وفى السياق ذاته، قال عبد الحافظ وحيد: إن تنسيق القبول للتعليم الثانوي العام والفني سيكون إلكترونيًّا والتسجيل عبر رابط التنسيق على موقع بوابة السويس التعليمية: edusuez.com.
وأضاف أن التقديم سيكون من خلال مرحلتين: الأولى تبدأ في 2 يوليو وتنتهي في 23 يوليو المقبل، والثانية تبدأ 30 من نفس الشهر، وتنتهى في 8 أغسطس المقبل.
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