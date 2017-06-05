أحمد قذاف الدم لمصراوي: سقوط قطر متوقع.. والإطاحة بتميم على الأبواب
أحمد قذاف الدم لمصراوي: سقوط قطر متوقع.. والإطاحة بتميم على الأبواب
04:07 م الإثنين 05 يونيو 2017
كتبت- ياسمين محفوظ:
قال أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقًا، إن سقوط قطر كان متوقعًا نتيجة للسياسات التي تتبعها، واصفًا إياها بـ"الغبية".
وأضاف قذاف الدم، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الإثنين: "ما يبدو أن دور قطر انتهى حالياً، ولم يعد لها دور بعدما أسهمت في تنفيذ المخطط الغربي لتدمير الأمة الإسلامية والعربية، خاصةً وأن الغرب لم يعُد يسلك نفس الطريق الذي رسمه لتدمير الشرق الأوسط بعد الهجمات الإرهابية التي لحقت ببلدانهم".
كانت مصر و6 دول على رأسها السعودية والإمارات والبحرين قررت، اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب".
وأشار منسق العلاقات الليبية المصرية سابقًا، إلى أن "الأمر ربما يصل إلى حد طرد قطر من جامعة الدول العربية، مما يتطلب سرعة العمل داخل الأسرة الحاكمة في قطر، والذي قد ينتج الإطاحة بتميم، وإجراء تغييرًا شامل في الحكم".
وأعنلت وزارة الخارجية المصرية، في بيانٍ لها اليوم، أن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية."
وقررت السعودية "قطع العلاقات مع قطر وإغلاق إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية... حمايةً لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف".
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