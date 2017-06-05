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الزمالك يحدد موعد السفر للجزائر

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الزمالك يحدد موعد السفر للجزائر الزمالك يحدد موعد السفر للجزائر

التحرير

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قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي ، السفر إلى الجزائر يوم 18 يونيو الجاري، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 21 يونيو في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى القاهرة، يوم 22 من نفس الشهر في رحلة طيران مباشر من الجزائر للقاهرة.

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وكان الزمالك قد تعادل مع اتحاد العاصمة بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتصدر بذلك ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، فيما حل اتحاد العاصمة ثانيًا برصيد 4 نقاط، وأهلي طرابلس ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرًا كابس يونايتد برصيد 3 نقاط.

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التحرير

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