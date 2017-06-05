أخبار عاجلة

"تعليم السويس": 225 درجة للقبول بالثانوية العامة و285 لشعبة البتروكيماويات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "مكرونة بصوص ألفريدو بالفراخ والمشروم" مع الشيف عصام عاشور -
الشيخ خالد الجندي: مين يصدق إن تلت رمضان قد انقضى - لعلهم يفقهون -
إنجلترا تتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب على حساب المكسيك -
أحمد قذاف الدم لمصراوي: سقوط قطر متوقع.. والإطاحة بتميم على الأبواب -
الزمالك يحدد موعد السفر للجزائر -
البدري يكلف حسام غالي بمهمة خاصة أثناء غيابه عن الأهلي -
مصير مجهول ينتظر المحللين والمعلقين المصريين بالقنوات القطرية -
وكيل كوليبالي يفسخ تعاقده معه -
«الهجرة» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المصريين بقطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

البدري يكلف حسام غالي بمهمة خاصة أثناء غيابه عن الأهلي

Google+ Print
البدري يكلف حسام غالي بمهمة خاصة أثناء غيابه عن الأهلي البدري يكلف حسام غالي بمهمة خاصة أثناء غيابه عن الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف حسام البدري، المدير الفني الأول لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل جلسته مع حسام غالي، قائد القلعة الحمراء، عقب الفوز على الوداد بهدفين دون رد.

وقال البدري عبر قناة أون سبورت: "لقد عقدت جلسة مع غالي عقب مباراة الوداد، وتحدثت معه عن الفترة القادمة، والتأكيد على تعليمات معينة ينقلها للاعبين لتنفيذها والالتزام بها عقب العودة من الإجازة".

شاهد أيضا

وأضاف "الفوز على الوداد خطوة مهمة نحو التأهل، ولكن المشوار صعب، والبطولة مهمة، ولم نحسم شيئا بعد، وكل فترة ولها ظروفها وأهميتها في المباريات، فالفوز على الوداد مهم في حسابات المجموعة التي باتت أكثر صعوبة بعد فوز زاناكو، كما أن الفوز في المباريات التي تقام على ملعبنا خطوة إيجابية في مشوار التأهل".

وتابع المدير الفني للنادي الأهلي "أشكر اللاعبين على أدائهم وإصرارهم وسط ظروف في غاية الصعوبة، والسفر إلى الكاميرون لمواجهة القطن، ثم مباراة صعبة لحسم الدوري أمام المقاصة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إنجلترا تتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب على حساب المكسيك

إنجلترا تتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب على حساب المكسيك

الزمالك يحدد موعد السفر للجزائر

الزمالك يحدد موعد السفر للجزائر

البدري يكلف حسام غالي بمهمة خاصة أثناء غيابه عن الأهلي

البدري يكلف حسام غالي بمهمة خاصة أثناء غيابه عن الأهلي

مصير مجهول ينتظر المحللين والمعلقين المصريين بالقنوات القطرية

مصير مجهول ينتظر المحللين والمعلقين المصريين بالقنوات القطرية