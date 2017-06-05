البدري يكلف حسام غالي بمهمة خاصة أثناء غيابه عن الأهلي

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كشف حسام البدري، المدير الفني الأول لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل جلسته مع حسام غالي، قائد القلعة الحمراء، عقب الفوز على الوداد بهدفين دون رد.

وقال البدري عبر قناة أون سبورت: "لقد عقدت جلسة مع غالي عقب مباراة الوداد، وتحدثت معه عن الفترة القادمة، والتأكيد على تعليمات معينة ينقلها للاعبين لتنفيذها والالتزام بها عقب العودة من الإجازة".

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وأضاف "الفوز على الوداد خطوة مهمة نحو التأهل، ولكن المشوار صعب، والبطولة مهمة، ولم نحسم شيئا بعد، وكل فترة ولها ظروفها وأهميتها في المباريات، فالفوز على الوداد مهم في حسابات المجموعة التي باتت أكثر صعوبة بعد فوز زاناكو، كما أن الفوز في المباريات التي تقام على ملعبنا خطوة إيجابية في مشوار التأهل".

وتابع المدير الفني للنادي الأهلي "أشكر اللاعبين على أدائهم وإصرارهم وسط ظروف في غاية الصعوبة، والسفر إلى الكاميرون لمواجهة القطن، ثم مباراة صعبة لحسم الدوري أمام المقاصة".