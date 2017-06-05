وكيل كوليبالي يفسخ تعاقده معه

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أعلن دان تشامبان، المحامي وعضو الشركة الإنجليزية، التي تقوم برعاية سليمان كوليبالي، لاعب الأهلي، فسخ تعاقد المهاجم الإيفواري، مع القلعة الحمراء، اليوم الإثنين.

ونشر دان تشامبان، وكيل كوليبالي، بيانًا رسميًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلآ : "بعد تلقينا اهتمام إعلامي كبير ومتواصل من مصر، وبلاد أخرى، بخصوص سليماني كوليبالي ومشكلته مع الأهلي، قررنا إصدار بيانا مختصرا، لقد أنهينا تعاقدنا مع كوليبالي، نحن لا نمثله بعد هذه اللحظة".

وتابع قائلآ : "من غير اللائق أن نعلق على الموقف الحالي، ولن نقدر على الحديث في أي تفاصيل أو إبداء رأينا والتعليق عن ماذا حدث ولماذا حدث، صوت العقل والنصيحة التي منحناها لكوليبالي تم تجاهلها، الضرر غير الضروري الذي حدث لكل الأطراف لا يمكن إصلاحه".