«الهجرة» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المصريين بقطر

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نشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أرقاما لتلقي أي طلب أو شكوى طارئة تخص المصريين بقطر.

تضمنت الأرقام، الخط الساخن 19787، ورقما من خارج مصر 0020233036436، ومن داخل مصر 0233036436، لتلقي أي طلبات أو شكاوى من المصريين بقطر، خاصة بعد قطع العلاقات.

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وكتبت الوزارة على صفحتها على الأرقام: "لأى استفسارات أو شكاوى من الجالية المصرية بعد قطع العلاقات مع قطر".

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصلت مع المهندس محمد العراقي رئيس الجالية المصرية بقطر، وذلك للاطمئنان على أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان رسميا عن قطع العلاقات معها.