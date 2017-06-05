أخبار عاجلة

"تعليم السويس": 225 درجة للقبول بالثانوية العامة و285 لشعبة البتروكيماويات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "مكرونة بصوص ألفريدو بالفراخ والمشروم" مع الشيف عصام عاشور -
الشيخ خالد الجندي: مين يصدق إن تلت رمضان قد انقضى - لعلهم يفقهون -
إنجلترا تتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب على حساب المكسيك -
أحمد قذاف الدم لمصراوي: سقوط قطر متوقع.. والإطاحة بتميم على الأبواب -
الزمالك يحدد موعد السفر للجزائر -
البدري يكلف حسام غالي بمهمة خاصة أثناء غيابه عن الأهلي -
مصير مجهول ينتظر المحللين والمعلقين المصريين بالقنوات القطرية -
وكيل كوليبالي يفسخ تعاقده معه -
«الهجرة» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المصريين بقطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الهجرة» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المصريين بقطر

Google+ Print
«الهجرة» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المصريين بقطر «الهجرة» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المصريين بقطر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أرقاما لتلقي أي طلب أو شكوى طارئة تخص المصريين بقطر.

تضمنت الأرقام، الخط الساخن 19787، ورقما من خارج 0020233036436، ومن داخل مصر 0233036436، لتلقي أي طلبات أو شكاوى من المصريين بقطر، خاصة بعد قطع العلاقات.

شاهد أيضا

وكتبت الوزارة على صفحتها على الأرقام: "لأى استفسارات أو شكاوى من الجالية المصرية بعد قطع العلاقات مع قطر".

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تواصلت مع المهندس محمد العراقي رئيس الجالية المصرية بقطر، وذلك للاطمئنان على أوضاع المصريين هناك، عقب الإعلان رسميا عن قطع العلاقات معها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد قذاف الدم لمصراوي: سقوط قطر متوقع.. والإطاحة بتميم على الأبواب

أحمد قذاف الدم لمصراوي: سقوط قطر متوقع.. والإطاحة بتميم على الأبواب

مصير مجهول ينتظر المحللين والمعلقين المصريين بالقنوات القطرية

مصير مجهول ينتظر المحللين والمعلقين المصريين بالقنوات القطرية

«الهجرة» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المصريين بقطر

«الهجرة» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المصريين بقطر

البنك الدولى: 5% معدل النمو المتوقع فى مصر خلال 2018

البنك الدولى: 5% معدل النمو المتوقع فى مصر خلال 2018