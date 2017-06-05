السادات: صبر الجميع نفد من قطر وعليها مراجعة مواقفها ربما تستفيق

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أبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ترحيبه بما اتخذته الدول العربية من إجراءات تجاه قطر تتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية معها، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية انطلاقًا من ممارسة كل دولة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب وداعميه.

وقال السادات، في بيان اليوم، إن قطر دأبت على معاداة الجميع والتدخل في شئون لا دخل لها بها ودعم واحتضان الجماعات الإرهابية، ولم يعد من الحكمة الصمت الدولي على الدعم القطري اللا محدود للإرهاب، خاصة وأن قطر أصبحت تدعم كل ما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وتعطي شرعية وهمية لجماعات وتنظيمات تمارس أبشع أنواع القتل والتدمير بما يؤثر سلباً على أمن واستقرار ومستقبل المنطقة العربية-بحسب قوله.

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وأوضح السادات، أن الدول العربية لم تكن ترغب في أن يكون هذا هو الحال لكن نفد صبر الجميع، قائلاً: «علي قطر مراجعة مواقفها السابقة مع جيرانها من الدول العربية، ربما تستفيق أوتتجنب خلافات جديدة مع دول أخرى مستقبلا».