مجلس الوزراء يوافق على تعيين «المحرصاوى» رئيسًا لجامعة الأزهر

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وافق مجلس الوزراء اليوم الإثنين، على تعيين الدكتور محمد المحرصاوى، رئيسا لجامعة الأزهر لمدة أربع سنوات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم " 1307" لعام 2017.

وكان الدكتور أحمد الطيب قد قرر إعفاء الدكتور أحمد حسنى من منصبه كقائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر وتكليف الدكتور المحرصاوى، عميد كلية اللغة العربية، قائما بأعمال رئيس جامعة الأزهر خلفا له.

ولاقى قرارالطيب بتكليف المحرصاوى رفضا من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس، مؤكدين أن القانون نص على أن يعين لرئيس جامعة الأزهرأربعة نواب، يتولى أقدمهم القيام بأعمال رئيس الجامعة فى حالة خلو المنصب لأى سبب.

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وعقد أعضاء هيئة التدريس أكثر من مؤتمر صحفى للتنديد برفض القرار، وتفعيل القانون وتمكين الدكتور محمد أبو هاشم أقدم النواب من ممارسة مهام القائم بأعمال رئيس الجامعة.