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وكيل «الشئون العربية» بالبرلمان: قطر دولة تأوي الإرهابيين وتمولهم بالمال والسلاح

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وكيل «الشئون العربية» بالبرلمان: قطر دولة تأوي الإرهابيين وتمولهم بالمال والسلاح وكيل «الشئون العربية» بالبرلمان: قطر دولة تأوي الإرهابيين وتمولهم بالمال والسلاح

التحرير

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رحب النائب أحمد إمبابي وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار قطع العلاقات مع قطر، متهماً قطر بأنها «دولة تأوي إرهابيين، وتأوي الإخوان المسلمين وتمول الإرهابيين بالمال والسلاح وتعمل على الانقسام في الدول العربية».

وقال لـ«التحرير» اليوم، الإثنين، إن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تساعد الإرهاب وفي علاقة وطيدة مع إيران وتركيا"، مشيراً إلى الدور الإيراني في زعزعة أمن الخليج العربي، ونشر النفوذ الإيراني بالقوة في الخليج، بحسب تعبيره.

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وأوضح أن قطر تمد الإرهاب في ليبيا بالسلاح وتعمل على عدم استقرارها وتصّدر الدواعش الجُدد لمصر، معتبرًا أن تأخرت في عدم اكتشافها لدولة قطر وسلوكها ضد مصر، مضيفاً أنه كان يجب «طرد السفير القطري لأنه الذي يمد الإرهابيين بكل شئ ويعمل على تفتيت مصر».

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التحرير

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