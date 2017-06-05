الحريري: المستشفيات تعاني من الفساد وسوء الخدمة

التحرير

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ندد المهندس هيثم الحريري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بأوضاع مستشفى القبطي التابعة للمؤسسة العلاجية بالإسكندرية، واصفًا حالة المستشفى بأنها تعاني من السوء والخراب بالرغم من تقدُّمه بطلبات إحاطة عديدة لإصلاح وتطوير المستشفيات التابعة ولم يتم الرد عليها.

ووجه الحريري في تصريحات ل التحرير تساؤلًا لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد قائلًا: هل تقبل أن تستمر في وظيفتك وهذا هو مستوى مستشفيات مصر؟

وتابع لقد تقدمت لكم منذ عام بطلب لضم المؤسسة العلاجية بالإسكندرية لوزارة الصحة ولم يتم الرد مستنكراً ما آلت إليه أوضاع المستشفى في صور نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلًا: هذه المستشفى نموذج مصغر لكل ما يحدث في مصر، كيف يمكن أن تنهار الشركات والمصانع والمستشفيات تحت سمع وبصر المسئولين والوزراء، إنه الفساد ، الفساد الذي يبدأ من اختيار المسئول بناء على الثقة والولاء وليس بناء على الكفاءة والخبرة.

وأكد الحريري على أنه في الأسابيع الماضية تقدم بطلب إحاطة بسبب غلق 31 حضَّانة لمستشفى الماترنتيه، واتهم فيها إدارة المستشفى بالمسئولية عن تدني وتراجع مستوى المستشفى بتقارير رسمية صادرة من المستشفى وتقارير لجنة صحية شكلها المحافظ وتقارير المؤسسة العلاجية بالقاهرة.

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وطالب الحريري رئيس الحكومة بالتدخل لمحاسبة المسئولين عن تدني مستوى المستشفى، كما حمَّله المسئولية الكاملة عن استمرار هذا الوضع .

ونوه الحريري إلى أنه سيتقدم الأسبوع المقبل باستجواب لرئيس مجلس الوزراء بخصوص مستشفى القبطي مشيرا إلى أنه على مدار عام ونصف مضوا سعى لإصلاح الأوضاع في المؤسسة العلاجية بالإسكندرية بكل الطرق الودية والرسمية والبرلمانية لكن تم تجاهلها.