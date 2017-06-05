تفاصيل طرح 1.5 مليار جنيه سندات خزانة من وزارة المالية

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أعلنت وزارة المالية اليوم -الإثنين-، نتائج طرح سندات خزانة بقيمة1.5 مليار جنيه، وشمل الطرح خلال الجلسة سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 5 سنوات، بمتوسط عائد بلغ نحو 18.47%، وتم تغطيته بنحو 4 مرة، كما تم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 10 سنوات، بمتوسط عائد بلغ نحو 18.55%، وتم تغطيته بنحو 3 مرة.

وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة اجمالية105.250 مليار جنيه خلال يونيو الحالى.

وذكرت الوزارة فى جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوماً بقيم25.250 و25.250 و24.250 و24.250 مليار جنيه على التوالى.

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كما سيتم طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه، وسندات بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بالاضافة الى طرح سندات أجل 7 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وسندات أجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.