بالصور.. محافظ القليوبية يضع حجر الأساس لكوبري قلما العلوي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

وضع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، حجر الأساس لكوبري قلما العلوي، بحضور اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وسولاف درويش، وحسين العشماوي، أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة قليوب، بتكلفة 150 مليون جنيه.

وسيجري تنفيذ الكوبري من قِبل شركة النيل العامة للطرق والكباري.

وأشار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إلى أن الكوبري سيبلغ طوله 625 مترًا بعرض 25 مترًا، ويتكون من 3 حارات، لكل اتجاه، حيث سيتم رفع الطريق الزراعي، أعلى الكوبري، وعمل 2 حارة جانبية في كل اتجاه للدوران من أسفل الكوبري للقادم من القاهرة أو الإسكندرية، ويريد الدخول إلى قلما، بالإضافة إلى عمل تهدية تحت الكوبري لمرور المشاة، وسيتم بدء العمل في الكوبري أول يوليو 2017، والانتهاء منه في أول يوليو 2018.

وأكد المحافظ، على التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، لرفع كافة الإشغالات، ونقل المرافق حتى يجري البدء في الأعمال الإنشائية للكوبري الذي انتظره المواطنون كثيرًا، مشيرًا إلى أن الكوبري سيحقق سيولة مرورية كبيرة، وسيحد من الحوادث التي تتكرر من وقت لآخر.