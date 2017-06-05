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مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى قطر.. وعودة طائراتها فجر الثلاثاء

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مصراوي Masrawy

للطيران تعلق رحلاتها إلى قطر.. وعودة طائراتها فجر الثلاثاء

03:56 م الإثنين 05 يونيو 2017

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى قطر.. وعودة طائراتها فجر الثلاثاء

كتب - طه عبيد ومصطفى المنشاوي:

قررت مصر للطيران تعليق رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى الدوحة والعكس اعتبارًا من الثلاثاء ولحين إشعار آخر.

وأقلعت اليوم الإثنين، رحلة مصر للطيران رقم ms935 من طراز الإيرباص 321/200 من القاهرة إلى الدوحة، ومن المقرر عودتها مساء اليوم حسب بيان صادر عن الشركة.

وقالت الشركة إنه من المقرر إقلاع رحلة ثانية في تمام الساعة السادسة وتحمل رقم ms1937 من طراز الإيرباص 330/200، لتعود إلى القاهرة الساعة الواحدة فجرًا.

وقررت وزارة الطيران، إيقاف جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إنه من المقرر بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الثلاثاء الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت العالمي الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، وحتى أجل غير مسمى.

كانت مصر و6 دول على رأسها والإمارات قررت، اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية."

وقررت السعودية "قطع العلاقات مع قطر وإغلاق إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية... حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف،" حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر حكومي سعودي.

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مصراوي Masrawy

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