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تعليق الرحلات الجوية بين مصر وقطر.. ومنع عبور طائرات الدوحة

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مصراوي Masrawy

تعليق الرحلات الجوية بين وقطر.. ومنع عبور طائرات الدوحة

03:46 م الإثنين 05 يونيو 2017

تعليق الرحلات الجوية بين مصر وقطر.. ومنع عبور طائرات الدوحة

كتب- مصطفى المشناوي:

قررت وزارة الطيران، إيقاف جميع الرحلات الجوية بين مصر وقطر وغلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية المسجلة بالطيران المدني القطري سواء بالعبور أو الهبوط.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إنه من المقرر بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الثلاثاء الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت العالمي الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، وحتى أجل غير مسمى.

كانت مصر و6 دول على رأسها والإمارات قررت، اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية."

وقررت السعودية "قطع العلاقات مع قطر وإغلاق إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية... حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف،" حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر حكومي سعودي.

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