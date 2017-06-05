تعرف على عدد سكان قطر الأصليين

كتبت- مها البهنساوي:

يراهن بعض الخبراء والسياسيين على أن قرار ات 7 دول عربية، بمقاطعة قطر، وحصارها، ربما تؤدى إلى تحرك شعبى ضد العائلة المالكة وعلى رأسها الشيخ تميم بن حمد، فما هو العدد الفعلى لسكان قطر الذين يمكن أن يثوروا.

اعتاد المصريون طوال السنوات الأربعة الماضية منذ ثورة 30 يونيو، على التعبير عن غضبهم من الدوحة، بالسخرية من أن عدد الأجانب فى قطر أكبر من القطريين أنفسهم.

وتنشر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية تقريرا شهريا بعدد السكان في البلاد بشكل عام دون النظر الى الجنسية.

وآخر تقرير نشرته الوزارة ان عدد سكان قطر الحاليين بلغ 2 مليون و700 الف و539 في نهاية أبريل 2017.

وفي عام 2012 ذكر مسؤول في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن عدد السكان "وقتها" مليونان و545 ألف نسمة، وفقا لـ"فرانس برس"".فيما تجاوزت الإمارة سقف المليونين للمرة الأولى في العام 2012.

وذكر موقع قناة "سكاي نيوز العربية" ان السبب الرئيسي في تخطي عدد السكان الـ 2 مليون يأتي على خلفية الأعداد الكبيرة للعمال الأجانب العاملين في الإمارة الخليجية الصغيرة خاصةً للتحضير لمونديال 2022

ويقول بعض خبراء الإحصاء في قطر إن عدد العمال الأجانب المقيمين في البلاد حاليا يبلغ 2 مليون و200 ألف عامل، غالبيتهم من الدول الآسيوية، مثل نيبال وبنغلادش والهند، وبحسبة بسيطة فإن هذه يعنى أن عدد السكان الأصليين لقطر نحو 600 ألف مواطن قطري.