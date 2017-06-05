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رئيس الوزراء يوجه بإنشاء كيان جديد يتولى إدارة تنمية الأصول غير المستغلة

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوجه بإنشاء كيان جديد يتولى إدارة تنمية الأصول غير المستغلة

03:22 م الإثنين 05 يونيو 2017

رئيس الوزراء يوجه بإنشاء كيان جديد يتولى إدارة تنمية الأصول غير المستغلة

كتب- محمد غايات:

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بدراسة إمكانية إنشاء كيان جديد يتولى إدارة تنمية الأصول غير المستغلة بشكل يحقق العائد المرجو وبأسلوب اقتصادي سليم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم الإثنين، بحضور وزراء الكهرباء، والإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وناقش الاجتماع، عددًا من الموضوعات الاقتصادية من بينها الأدوات المالية غير المصرفية لتنمية الأراضي غير المستغلة المملوكة للجهات العامة في ضوء الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة، ووجود مقترحات لاستغلالها.

وتم الإشارة - خلال الاجتماع - إلى أن الهدف من تنمية الأراضي والعقارات غير المستغلة هو تحقيق دخل إضافي لتلك الجهات المالكة لها والخزانة العامة، والمساهمة في زيادة النشاط الاقتصادي، وحماية الأُصول العقارية من التعديات ووضع اليد، والعمل على تنمية مناطق للصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، وتفعيل برامج الإسكان الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن تمكين بعض الجهات من سداد مديونيتها.

وتطرق الاجتماع، إلى متابعة نتائج لقاء وزير الإنتاج الحربي مع وزير الصناعة والتجارة الروسي فيما يتعلق بالتعاون مع الجانب الروسي في مشروعات تخزين الحبوب والغلال، وإمكانية الاستفادة من خبرات الجانب الروسي في هذا المجال والدخول في مشروعات مشتركة.

وتناول الاجتماع، التقرير الذي قدمه وزير الكهرباء حول بعض العروض المقدمة لتنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية في إطار خطة الدولة للتوسع في إنتاج الكهرباء، وتنويع مصادر التوليد والاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وافق حضور الاجتماع بصفةٍ مبدئية على العروض المقدمة، وإحالتها لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.

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