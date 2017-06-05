تركيا تتهم دولا أوروبية باستخدام صحفيين كجواسيس

أنقرة (د ب أ)

في إطار الخلاف مع ألمانيا حول اعتقال مراسل صحيفة "فيلت" الألمانية دينيز يوجيل، اتهمت الحكومة التركية دولا أوروبية باستخدام صحفيين كجواسيس.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الاثنين في أنقرة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني زيجمار جابريل إنه تم في الفترة الأخيرة رصد توجه في أوروبا باستخدام أجهزة استخباراتية لصحفيين كعملاء في تركيا، مضيفا أن الغرض من ذلك هو ممارسة نفوذ حال القبض على أحدهم عبر شن حملات مثل (اعتقال صحفيين) أو (صحفيون في السجن).

وذكر جاويش أوغلو أن قضية اعتقال يوجيل تكون دائما على جدول أعمال لقاءات ممثلي الحكومتين الألمانية والتركية، وقال: "نرى أن موضوع يوجيل مهم للغاية بالنسبة لألمانيا، لكن الأمر الثابت والذي تعلمه ألمانيا جيدا أن الاتهامات المتعلقة بيوجيل لا تتعلق بالصحافة، بل بالإرهاب"، مشيرا إلى استقلال القضاء التركي.

تجدر الإشارة إلى أن يوجيل يقبع في السجن على ذمة التحقيق في إسطنبول منذ نهاية شباط/فبراير الماضي بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي وإثارة الفتن.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الصحفي الألماني-التركي يوجيل بأنه إرهابي وعميل ألماني، بينما تطالب الحكومة الألمانية بالإفراج عنه.