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مسلحو طالبان يحاولون السيطرة على منطقة بإقليم قندوز بشمال أفغانستان

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مصراوي Masrawy

مسلحو طالبان يحاولون السيطرة على منطقة بإقليم قندوز بشمال أفغانستان

03:16 م الإثنين 05 يونيو 2017

مسلحو طالبان يحاولون السيطرة على منطقة بإقليم قندوز بشمال أفغانستان

كابول (د ب أ)
قال مسؤولون اليوم الاثنين إنها هناك معركة دائرة بين مسلحي طالبان والقوات الأمنية الأفغانية للسيطرة على منطقة رئيسية في إقليم قندوز بشمال أفغانستان.

وقال آمان الدين قوراشي، حاكم المنطقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن مسلحي طالبان هاجموا نقاط أمنية في ثلاث قرى في منطقة إمام صهيب ابتداء من أمس الأحد.

وأضاف أنه على الرغم من أنه تم صد تقدم مسلحي طالبان في مناطق أخرى، إلا أن القتال مازال مستمرا في قرية اكيباي.

وقال " قتل ثمانية من أفراد الأمن الأفغاني، وأصيب ثلاثة أخرون في القتال المستمر".

وقال قوراشي إن مسلحي طالبان تكبدوا خسائر بشرية تقدر بالعشرات، في حين تركت نحو 600 أسرة القرى بسبب القتال.

ويشار إلى أن ثلاث من بين تسع مناطق بالإقليم تخضع لسيطرة طالبان. وماعدا اليباد ومدينة قندوز، هناك معارك تدور حول بقية المناطق، وتخضع مناطق كبيرة لسيطرة طالبان.

وتهدف طالبان منذ بدء حملتها خلال فصل الربيع في مايو الماضي، للاستحواذ الكامل على إقليم قندوز.

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