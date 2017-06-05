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باريس سان جيرمان يسعى لخطف مدرب السيدة العجوز

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باريس سان جيرمان يسعى لخطف مدرب السيدة العجوز باريس سان جيرمان يسعى لخطف مدرب السيدة العجوز

التحرير

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ذكرت «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعى للتعاقد مع ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن مسؤولي باريس سان جيرمان، يسعون للتعاقد مع المدرب الإيطالي صاحب الـ49 عامًا، مقابل 10 مليون جنيه استرليني في الموسم.

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وقاد أليجري البيانكونيري لتحقيق لقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" هذا الموسم، علاوة على كأس إيطاليا، كما وصل فريق السيدة العجوز، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر أمام ريال مدريد الإسباني، بنتيجة (4-1).

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