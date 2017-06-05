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جوارديولا: ريال مدريد يستحق دوري الأبطال

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جوارديولا: ريال مدريد يستحق دوري الأبطال جوارديولا: ريال مدريد يستحق دوري الأبطال

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أثنى الإٍسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، وذلك في تصريحاته لصحفية "ماركا" الإسبانية.

وكان قد توج ريال مدريد، بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ12 في تاريخه، عقب تغلبه (4-1) على يوفنتوس الإيطالي، خلال النهائي الذي جمع بينهم في مدينة كارديف الويلزية، أول أمس السبت.

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وقال المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي، والسابق لبرشلونة : " هنيئًا لريال مدريد الفوز بلقب مستحق، لكن لا تأمن برشلونة، فهو دائمًا يعود ".

وتابع جوارديولا قائلآ : " زيدان يُشابهني بخصوص الشعر، هو مدرب رائع وكلاعب كان في مستوى آخر عن باقي اللاعبين، أنا سعيد لزيدان لأنه أنجز عمله بشكل مميز، وأُهنئ ريال مدريد لأنه استحق الفوز بدوري الأبطال".

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