مقتل 20 عراقيا جراء معارك حي الزنجيلي بالموصل

الموصل، العراق (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الاثنين بمقتل 20 عراقيا وإصابة آخرين جراء معارك حي الزنجيلي في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، 400كم شمالي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن "القوات العراقية تتقدم في معارك اليوم من محور جديد من منطقة الزنجيلي غربي الموصل تجاه حي الشفاء والمجمع الطبي شمال غربي الموصل، من أجل الالتفاف على الحي والمجمع بعد صعوبة اقتحامه من قبل القوة القادمة من حي النجار".

وأشارت إلى أن "المستشفيات الميدانية بالموصل تسلمت 20 جثة اليوم بينهم نساء اجلتهم القوات العراقية من الطرقات في منطقة الزنجيلي غربي الموصل سبق أن أطلق داعش النار عليهم لمنعهم من الفرار باتجاه القوات العراقية التي تحاصر الحي منذ أيام".

وأوضحت أن "مركز صحي في حي المحاربين تسلم امرأة مصابة بجروح اخلتها القوات العراقية من أنقاض منزلها في حي الزنجيلي وهي تتحدث عن وجود تسعة من أفراد عائلتها مازالوا تحت الانقاض".

وتحاول قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع اقتحام حي الزنجيلي، لكنها تواجه مقاومة عنيفة من عناصر داعش المتحصن داخل الابنية الضيقة ومئات الاهالي كدروع بشرية .