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بسبب شهر رمضان.. طالبو لجوء بألمانيا يهاجمون أفراد أمن مقر إقامتهم

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مصراوي Masrawy

بسبب شهر رمضان.. طالبو لجوء بألمانيا يهاجمون أفراد أمن مقر إقامتهم

03:00 م الإثنين 05 يونيو 2017

بسبب شهر رمضان.. طالبو لجوء بألمانيا يهاجمون أفراد أمن مقر إقامتهم

دريسدن، ألمانيا (د ب أ)
ذكرت الشرطة الألمانية أن طالبي لجوء في مقر إقامة لاجئين بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا هاجموا أفراد أمن المقر، ما تسبب في مهمة شرطية كبرى مساء أمس الأحد.

وبحسب بيانات مقر الشرطة المختص بالمنطقة التي تم نشرها اليوم الاثنين، قام سكان النزل بتشغيل أجهزة طهي –لأجل الإفطار خلال شهر رمضان- داخل غرفهم على الرغم من حظر ذلك. وتسبب ذلك في إنذار حريق.

وعندما أشار موظفو الأمن إلى حظر استخدام أجهزة الطهي داخل الغرف، تم مهاجمتهم من جانب السكان بشدة بتهمة "انتهاك شهر رمضان" وقاموا بقذفهم بأشياء مثل عبوات زجاجية وطفايات حريق.

وأصيب ستة أشخاص من موظفي الأمن بجروح طفيفة إثر ذلك. وطلب الأمن دعما.

وأضافت الشرطة أن السكان قاموا بتدمير غرفهم خلال ذلك.

وأوضحت أنه شارك في الواقعة سبعة رجال منحدرين من المغرب واثنين منحدرين من تونس.

وتم احتجاز المشتبه به الرئيس، 43 عاما، وتم نقل الآخرين إلى مراكز إقامة أخرى.

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مصراوي Masrawy

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