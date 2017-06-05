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زعيما أكبر حزبين في بريطانيا يستأنفان الحملات الانتخابية: الديمقراطية ستنتصر

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مصراوي Masrawy

زعيما أكبر حزبين في بريطانيا يستأنفان الحملات الانتخابية: الديمقراطية ستنتصر

02:58 م الإثنين 05 يونيو 2017

زعيما أكبر حزبين في بريطانيا يستأنفان الحملات الانتخابية: الديمقراطية ستنتصر

لندن (د ب أ)

استأنف زعيما أكبر حزبين سياسيين في بريطانيا الحملات الخاصة بالانتخابات العامة المبكرة ، مؤكدين أن "الديمقراطية سوف تنتصر"، وذلك بعد أن تم تعليق الحملات الانتخابية مطلع هذا الأسبوع بعد الهجوم الإرهابي الذي شهده جسر لندن.

وأطلقت رئيسة الوزراء المحافظة تريزا ماي رسالة تحدي خلال خطاب انتخابي في لندن . وقالت :"لابد من استمرار أسلوب حياتنا والعملية الديمقراطية".

كما قال زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين في خطاب بمدينة ميدلسبره شمال شرقي بريطانيا :"لن نسمح لأي كان بأن يملي علينا كيف نعيش حياتنا أو ما نفعله للاستمتاع ... سوف نستمر ... الديمقراطية سوف تسود".

وفي تعليقات سابقة نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.بي) ووسائل إعلام أخرى ، قالت ماي إن هجوم الدهس والطعن الذي وقع يوم السبت وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات "كان أيضا هجوما على العالم الحر".

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