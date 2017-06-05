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"ناعوت" عن قطع العلاقات مع قطر: قرار يضعها في حجمها الحقيقي

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مصراوي Masrawy

"ناعوت" عن قطع العلاقات مع قطر: قرار يضعها في حجمها الحقيقي

02:49 م الإثنين 05 يونيو 2017

كتبت- نسمة فرج:

قالت الكاتبة فاطمة ناعوت إن قرار قطع و4 دول خليجية علاقاتها الدبلوماسية بدولة قطر هو "قرار حكيم وصائب وجاء متأخرًا".

وأضافت ناعوت في تصريحات خاصة لمصراوي- اليوم الإثنين، أن اتفاق الدول الخليجة على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر يضعها في حجمها الحقيقي، موضحة أن دولة قطر حاضنة للإرهاب وتأوي المجرمين.

وأعلنت مصر و7 دول عربية على رأسها والبحرين والإمارات واليمن، الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية."​

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