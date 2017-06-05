بكري: عودة العلاقات بين العرب وقطر مرهونة بإسقاط النظام القطري

كتبت - هاجر حسني:

قال مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اتخاذ 7 دول على رأسها مصر والسعودية والإمارات قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، يجعل العدد مرشح للزيادة من قبل دول أخرى قد تتخذ ذات النهج، مضيفًا أن قطع العلاقات سيترتب عليه إسقاط النظام القطري وتولي نظام آخر يغير من السياسة الحالية، حسب قوله.

واستبعد بكري لمصراوي، اليوم الإثنين، أن تتراجع أي دولة عن المقاطعة، موضحًا أن عودة العلاقات بين قطر وهذه الدول مرهون بمجئ نظام آخر، لأن النظام الحالي "لا عهد له وأصبح يكذب كما يتنفس"، بحسب قوله.

وتوقع بكري أن تُقدم شكاوى إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية للتعجيل بنهاية هذ النظام، متابعًا "أتمنى أن يُسقط النظام بأيادِ داخلية وليست خارجية من الأمم المتحدة وغيرها، حتى لا يتأثر الشعب القطري".

وطالب عضو مجلس النواب، البرلمان التقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة أمير قطر الحالي ووالده والأسرة الحاكمة وأعضاء الحكومة القطرية من المتورطين في التحريض على الإرهاب ومساندته، وكذلك مدير قناة الجزيرة وبعض العاملين فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال بكرى، فى بيان عاجل تقدم به اليوم إلى مجلس النواب، إنه على البرلمان المصري أن يطلب في دعواه تسليم يوسف القرضاوي والعناصر الإخوانية والعاملين في قناة الجزيرة من المصريين إلى السلطات القضائية المصرية لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب المصري.

كانت مصر و7 دول قررت، اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية."​