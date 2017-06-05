المستشار القانوني للأهلي يحدد قيمة التعويض المطلوب من كوليبالي

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أكد حلمي عبدالرزاق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن النادي اتخذ جميع الخطوات التي تحفظ حقوقه تجاه لاعبه الهارب سليماني كوليبالي، مشيرًا إلى إن الأهلى لا يتعامل مع كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي كمستند رسمي في الشكاوي.

وأضاف عبد الرازق في تصريحات لبرنامج " من الآخر مع محمد شبانة " عبر إذاعة "نغم اف ام"، أن ما كتبه كوليبالي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود اضطهاد له في مصر غير منطقي، وأن اللاعب كان يقيم في القاهرة بمفرده ولم تكن أسرته متواجدة معه حتي يكون هناك اضطهاد ديني لهم.

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وتابع المستشار القانوني للقلعه الحمراء، أن الأهلى قدم شكوي ضد اللاعب، للاتحاد الدولي والاتحاد المصري، لأنه مرتبط بعقد ممتد لمدة ثلاث مواسم ونصف، وأن الشكوى تطالب بتعويض عن كل الأضرار التي تعرض لها النادي ماليًا وتم تحديد قيمة التعويض بمبلغ 3.5 مليون دولار.