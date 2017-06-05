عضو بكبار العلماء يكشف ملامح مشروع «الحض على الكراهية»

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أقرت هيئة كبار العلماء ، خلال اجتماعها الأخير فى الساعات الماضية ، قانون الأزهر لتجريم الحض على الكراهية ، وذلك بأغلبية أعضاء الهيئة فى حضور الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور على جمعة ، عضو الهيئة وعدد من أعضائها .

من جانبه كشف الدكتور محمود مهني ، عن ملامح مشروع القانون والذى يعتزم الأزهر إرسالها إلى البرلمان للموافقة عليه ، بأن هيئة كبار العلماء وأفقت على القانون بعد طرح تعديلات تتعلق بالأديان بشكل عام .

وأوضح عضو هيئة كبارالعلماء ، أن القانون يتكون من 12 مادة , البعض منها جاء بالتأكيد على أن المسيحية ديانة ولها عقيدتها السماوية واليهودية ديانة ولها عقيدتها السماوية وأن الإسلام متمم للأديان السماوية الثلاث.

وأكد مهنى، أن القانون يتضمن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يهدد أمن واستقرار المجتمعات والشعوب من خلال بث أفكار تحض على الكراهية , منوها أن العقوبة بمشروع القانون تشمل الأفعال التى تحدث فتنة فى المجتمع وتصل إلى المؤبد .

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وتابع «أن العقوبات التى يتضمنها القانون تعتمد فى المقام الأول على الفعل الصادر وإذا كان يترتب عليه فتنة أو كراهية بشكل عام سواء كان ذلك الفعل أو القول صادر عبر شاشات التلفزيون أو عبر وسائل الإعلام المختلفة» .