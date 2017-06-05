المركزي يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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ارتفع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى خلال التعاملات المسائية اليوم -الإثنين-، بواقع قرش واحد فقط، مسجلا نحو 18.14 جنيها للبيع، فى مقابل نحو 18.13 جنيها خلال تعاملات امس الأحد.

وقال البنك انه تم رفع سعر شراء الدولار ايضا بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 18.02 جنيها، فى مقابل 18.01 جنيها خلال تعاملات امس.

وارتفع سعر الدولار فى بنك اتش اسى بى سى مسجلا نحو 18.21 جنيها للبيع، و18.06 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.20 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.

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فيما تراجع سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى مسجلا نحو 18.12 جنيها للبيع، و18.02 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء، كما انخفض سعر الدولار فى البنك الأهلى اليونانى مسجلا نحو 18.10 جنيها للبيع، و18 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.

وثبت سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل نحو 18.05 للبيع، و17.95 جنيها للشراء فى كلا من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة.