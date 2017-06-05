وزير المالية: مصر سددت كافة القروض القطرية فى 2014

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أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه تم سداد كافة القروض القطرية بالكامل فى 1 اكتوبر 2014.

وأضاف الجارحي فى تصريحات صحفية اليوم -الإثنين-، أن مصر تلقت نحو 1.5 مليار دولار من قطر فى عام 2012، وهى الأموال التى دخلت وقتها الخزانة العامة للدولة المصرية.

وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن فى شهر يوليو 2016، سداد أخر سندات مستحقة لقطر بقيمة مليار دولار، من إجمالى نحو 7 مليارات دولار كانت قدمتها قطر فى صورة منح وسندات لمصر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.

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وأعلنت نحو 6 دول عربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهم مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا، وذلك على خلفية اتهامهما لها بدعم الإرهاب، وتقويض استقرار المنطقة.

وأجمع اقتصاديون أن قطع العلاقات مع قطر سوف يعمل على حصارها إقتصاديا وحرمانها من حجم تبادل تجاري بعشرات المليارات من الدولارات وأسواق كبرى فى منطقة الشرق الأوسط.

وفور إعلان قطع العلاقات هبطت سوق الأسهم القطرية بنحو 5.7% فى بداية تعاملات اليوم، كما ارتفعت أسعار النفط بواقع 1% ليصل سعر البرميل الى 50.43 دولار.