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الخارجية: إمهال السفير القطري 48 ساعة لمغادرة البلاد

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الخارجية: إمهال السفير القطري 48 ساعة لمغادرة البلاد الخارجية: إمهال السفير القطري 48 ساعة لمغادرة البلاد

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أعلنت وزارة الخارجية انه اتصالا بقرار حكومة جمهورية العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأنه تم اليوم الإثنين، استدعاء سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم إبلاغه بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وتسليمه مذكرة رسمية بإنهاء اعتماده كسفير لدى جمهورية مصر العربية، وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد.

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واضاف المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال المصرى بالدوحة بالعودة إلى البلاد فى غضون 48 ساعة تنفيذا لقرار قطع العلاقات.

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