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لجنة الدفاع والأمن القومي: قرار قطع العلاقات «خطوة حاسمة»..وغلق المنافذ «احترازي»

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لجنة الدفاع والأمن القومي: قرار قطع العلاقات «خطوة حاسمة»..وغلق المنافذ «احترازي» لجنة الدفاع والأمن القومي: قرار قطع العلاقات «خطوة حاسمة»..وغلق المنافذ «احترازي»

التحرير

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قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء كمال عامر، إن قرار وعدد من الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر جاء بعد محاولات عديدة لإحتوائها وجذبها نحو الاعتدال والمسار الصحيح، واصفاً هذه الخطوة بـ«الحاسمة».

وأضاف عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين،: «إن قرار مصر غلق المنافذ البحرية والجوية مع قطر إجراء احترازي لما تتخذه قطر من مسلك معادي لمصر».

وحول احتمالية اتخاذ مصر إجراءات تصعيدية على المستوى الدولي ضد قطر، أكد عامر أن مصر لم تتعود طوال تاريخها التشفي في أحد، بل إنها تنتهج «السياسة الشريفة والاستراتيجية المباشرة الواضحة»، مشيرا إلى أنه حال عودة قطر للصف العربي وانتهاج النهج القومي السليم فإن مصر ستكون في انتظارها وتتجاوز عما سلف.

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وبشأن السيناريوهات المحتملة أمام النظام القطري، قال عامر «إن القيادة القطرية ستكون أمام ثلاثة خيارات: إما تغيير سياساتها العدائية تجاه الأمن القومي المصري والعربي، أو حدوث تغيير في النظام القطري على مستوى الأشخاص خاصة في ظل الإجماع العربي الحالي الرافض للسياسات القطرية، أو أن تتمسك قطر بموقفها مدعومة من قوى الشر ممثلة في تركيا وإيران الكارهتين للأمة العربية».

وتوقع عامر أن تكون هناك جبهة ضاغطة على نظام الحكم داخل قطر، لاسيما وأنها ستكون في عزلة كبيرة خاصة مع دول الخليج، وبالتالي فإن الاحتمال الأكبر العاقل هو تراجع قطر عن مواقفها.

وبالنسبة لاتساع عدد الدول التي انضمت لقرار المقاطعة الدبلوماسية، قال رئيس اللجنة «إن ذلك يعد نوعا من أنواع الرد الحاسم مع قطر بما يشعرها بالخجل من السياسات التي انتهجتها مع الأمة العربية وخاصة مصر».

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التحرير

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